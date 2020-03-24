Справи Майдану: ще одному правоохоронцеві повідомили про підозру

КИЇВ. 24 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому старшому слідчому районного управління ГУ МВС України в м. Києві у тому, що він упродовж грудня 2013 – лютого 2014 року, безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту. Про це йдеться в повідомленні Офісу, передає УНН.