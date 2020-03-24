Справи Майдану: ще одному правоохоронцеві повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому старшому слідчому районного управління ГУ МВС України в м. Києві у тому, що він упродовж грудня 2013 – лютого 2014 року, безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту. Про це йдеться в повідомленні Офісу, передає УНН.
За версією слідства, правоохоронець також подав до районного суду м. Києва безпідставні клопотання про обрання стосовно вказаних завідомо невинних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які, судом протиправно задоволено.
Дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом від 02.02.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України. Наразі вирішується питання щодо вручення йому клопотання про застосування запобіжного заходу.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, 20 березня повідомлено про підозру колишньому начальнику відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню 30 листопада 2013 року мирних зборів громадян на Майдані Незалежності в м. Києві.