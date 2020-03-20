Справи Майдану: колишньому керівнику підрозділу МВС повідомили про підозру

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, слідчими ДБР повідомлено про підозру колишньому начальнику відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню 30 листопада 2013 року мирних зборів громадян на Майдані Незалежності в м. Києві. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора, передає УНН.