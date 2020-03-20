Справи Майдану: колишньому керівнику підрозділу МВС повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, слідчими ДБР повідомлено про підозру колишньому начальнику відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню 30 листопада 2013 року мирних зборів громадян на Майдані Незалежності в м. Києві. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора, передає УНН.
За версією слідства, вказана особа підозрюється в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів громадян, внаслідок чого невстановлені співробітники спецпідрозділу “Беркут” та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України витіснили від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі близько 300 учасників зборів, тим самим припинивши їх участь у мирному зібранні.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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Нагадаємо, Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного перешкоджання проведенню мітингів та зборів упродовж листопада 2013 року — лютого 2014 року на Майдані Незалежності в м. Києві, перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів при застосуванні фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, організації умисних вбивств протестувальників та іншої злочинної протидії протестним акціям.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст.125, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 296, ст. 340, ч. 1 ст. 375 та іншими статтями КК України здійснюють слідчі ДБР.
Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.