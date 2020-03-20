Дела Майдана: бывшему руководителю подразделения МВД сообщили о подозрении

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в г. Киеве. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, передает УНН.