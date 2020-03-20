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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Дела Майдана: бывшему руководителю подразделения МВД сообщили о подозрении

Дела Майдана: бывшему руководителю подразделения МВД сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 16013 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в г. Киеве. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, передает УНН.

По версии следствия, указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования проведению митингов и собраний в течение ноября 2013 года - февраля 2014 на Майдане Независимости в г. Киеве, превышение служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при применении физической силы и специальных средств к гражданам, организации умышленных убийств протестующих и другого преступного противодействия протестным акциям.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст.125, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 296, ст. 340, ч. 1 ст. 375 и другими статьями УК Украины осуществляют следственные ГБР.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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