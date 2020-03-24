Дела Майдана: еще одному правоохранителю сообщили о подозрении

КИЕВ. 24 марта. УНН. Офис Генерального прокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении прежнему старшему следователю районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве в том, что он на протяжении декабря 2013 - февраля 2014 года, безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста. Об этом говорится в сообщении Офиса, передает УНН.