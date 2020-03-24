Дела Майдана: еще одному правоохранителю сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Офис Генерального прокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении прежнему старшему следователю районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве в том, что он на протяжении декабря 2013 - февраля 2014 года, безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста. Об этом говорится в сообщении Офиса, передает УНН.
По версии следствия, правоохранитель также подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении указанных заведомо невиновных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей, которые, судом противоправно удовлетворено.
Действия указанного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины (в редакции с изменениями, внесенными согласно Закону от 02.02.2014), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 УК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему ходатайства о применении меры пресечения.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, 20 марта сообщалось о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в г. Киеве.