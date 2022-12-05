Дела Майдана: "беркутовца" приговорили к восьми годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева 5 декабря вынес обвинительный приговор в отношении бывшего работника батальона полиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует УНН.
Цитата
"Бывший правоохранитель обвинялся в совершении явно преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Экс-правохранитель приговорен к 8 годам за решеткой и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. На данный момент это самый строгий приговор в отношении милиционера.
Осужденный находится в розыске с 2015 года. Рассмотрение дела проходило в форме специального судебного производства (in absentia). Это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре.
Прокуроры в суде доказали, что 1 декабря 2013 осужденный нанес многочисленные удары резиновой дубинкой и ногой в разные части тела и по голове активисту – участнику акции протеста возле Администрации Президента на улице Банковой.
Потерпевший в это время не совершал никаких противоправных действий. Он лежал на проезжей части, а его руки были скреплены за спиной наручниками.
Дополнение
В делах Майдана в этом году было сообщено о подозрении 27 лицам.