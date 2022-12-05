Справи Майдану: "беркутівця" засудили до восьми років в'язниці

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34219 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 69072 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 103749 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 153759 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 178296 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 358118 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 223079 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194185 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 336999 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459268 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
97 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 30693 перегляди

Знімав акції протесту в Тбілісі: французького журналіста не пустили до Грузії

31 березня, 18:13 • 14922 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

22:41 • 19413 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 15012 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 14883 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 358118 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 336999 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 552971 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 682770 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 701708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 79816 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 116755 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 201672 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 227514 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 220508 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Справи Майдану: "беркутівця" засудили до восьми років в'язниці

Справи Майдану: "беркутівця" засудили до восьми років в'язниці

Київ • УНН

 • 845194 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва 5 грудня ухвалив обвинувальний вирок щодо колишнього працівника батальйону поліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області. Його засудили до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.

Цитата

"Колишній правоохоронець обвинувачувався у вчиненні явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Експравоохоронця засуджено до 8 років за ґратами та позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки. Наразі це найсуворіший вирок відносно правоохоронця.

Засуджений перебуває у розшуку з 2015 року. Розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою.

Прокурори у суді довели, що 1 грудня 2013 року засуджений наніс численні удари гумовим кийком та ногою в різні частини тіла та по голові активісту – учаснику акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій.

Потерпілий в цей час не вчиняв жодних противоправних дій. Він лежав на проїжджій частині, а його руки були скріплені за спиною кайданками.

Доповнення

У справах Майдану у цьому році було повідомлено про підозру 27 особам. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04