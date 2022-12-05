Справи Майдану: "беркутівця" засудили до восьми років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва 5 грудня ухвалив обвинувальний вирок щодо колишнього працівника батальйону поліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області. Його засудили до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
"Колишній правоохоронець обвинувачувався у вчиненні явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням насильства (ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Експравоохоронця засуджено до 8 років за ґратами та позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки. Наразі це найсуворіший вирок відносно правоохоронця.
Засуджений перебуває у розшуку з 2015 року. Розгляд справи відбувався у формі спеціального судового провадження (in absentia). Це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою.
Прокурори у суді довели, що 1 грудня 2013 року засуджений наніс численні удари гумовим кийком та ногою в різні частини тіла та по голові активісту – учаснику акції протесту біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій.
Потерпілий в цей час не вчиняв жодних противоправних дій. Він лежав на проїжджій частині, а його руки були скріплені за спиною кайданками.
Доповнення
У справах Майдану у цьому році було повідомлено про підозру 27 особам.