"Справедливость для бойцов": ГБР проводит спецоперацию с 72 обысками, анонсировало более 20 подозрений

Государственное бюро расследований во взаимодействии с Генштабом ВСУ и Офисом Генерального прокурора 20 августа проводит масштабную операцию "Справедливость для бойцов" со следственными действиями в различных регионах Украины — в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска, планируется сообщить о подозрении 22 лицам, сообщили в ГБР в четверг, пишет УНН.

Детали

"20 августа сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начали масштабную операцию "Справедливость для бойцов"", — говорится в сообщении.

Ее цель, указали в ГБР, — "разоблачить военнослужащих, которые лишь формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают в частных интересах командиров. Отдельное внимание уделено случаям, когда подчиненных вместо выполнения воинских обязанностей привлекают к строительным, хозяйственным и другим частным работам".

Следственные действия проводятся в различных регионах Украины. Всего в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска — сообщили в ГБР.

Основная часть производств, как отмечается, "касается незаконного начисления и получения выплат. В 12 таких производствах проводятся 58 обысков. По их результатам планируется сообщить о подозрении 20 лицам".

"Еще пять обысков проводятся в производстве по делу о незаконном использовании труда военнослужащих. Девять — по делу о коррупционных злоупотреблениях, в котором готовятся подозрения двум фигурантам", — сказано в сообщении.

Всего по результатам операции планируется сообщить о подозрении 22 лицам — указали в ГБР.

"Подробные результаты этой операции будут обнародованы после завершения первоочередных следственных действий", — подчеркнули в ГБР.

Кроме того, ГБР, как сообщается, завершило расследование еще по четырем уголовным производствам в отношении незаконных выплат военнослужащим. Обвинительные акты в отношении 16 лиц планируется направить в суд.

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