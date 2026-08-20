"Справедливість для бійців": ДБР проводить спецоперацію з 72 обшуками, анонсувало понад 20 підозр
Київ • УНН
ДБР розпочало операцію у 21 провадженні та планує повідомити про підозру 22 особам. Слідчі дії тривають у різних регіонах України.
Державне бюро розслідувань у взаємодії з Генштабом ЗСУ та Офісом Генерального прокурора 20 серпня проводить масштабну операцію "Справедливість для бійців" зі слідчими діями у різних регіонах України - у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки, планується повідомити про підозру 22 особам, повідомили у ДБР у четвер, пише УНН.
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"20 серпня працівники ДБР у тісній взаємодії з Генеральним штабом Збройних Сил України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочали масштабну операцію "Справедливість для бійців"", - ідеться у повідомленні.
Її мета, вказали у ДБР, - "викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов’язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт".
Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки
Основна частина проваджень, як зазначається, "стосується незаконного нарахування та отримання виплат. У 12 таких провадженнях проводяться 58 обшуків. За їх результатами планується повідомити про підозру 20 особам".
"Ще п’ять обшуків проводяться у провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. Дев’ять - у справі про корупційні зловживання, у якій готуються підозри двом фігурантам", - сказано у повідомленні.
Загалом за результатами операції планується повідомити про підозру 22 особам
"Детальні результати цієї операції будуть оприлюднені після завершення першочергових слідчих дій", - наголосили у ДБР.
Окрім того, ДБР, як повідомляється, завершило розслідування ще у чотирьох кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планується скерувати до суду.