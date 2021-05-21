Дело сбитого Ил-76: Верховный Суд оправдал генерала Назарова

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"21 мая 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела в отношении Назарова Виктора Николаевича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины, отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова В.Н. состава уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Детали

Там пояснили, что решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что "на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их вывод о том, что Назаров имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины, является неправильным".

С полным текстом постановления КУС ВС по делу № 185/12161/15-к (производство № 51-6169км20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Что было ранее

27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в служебной халатности по ч. 3 ст. 425 УКУ по делу о сбития Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Днепровский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор генерал-майору Виктору Назарову, которым он был осужден к 7 годам заключения из-за катастрофы Ил-76.