Справа збитого Іл-76: суд залишив у силі вирок генерал-майору Назарову

"За підтримання державного обвинувачення групою прокурорів Офісу Генерального прокурора та Київської обласної прокуратури Дніпровським апеляційним судом залишено без змін вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області стосовно генерал-майора ЗСУ за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України), що призвело до авіакатастрофи літака Іл-76МД у червні 2014 року. У результаті трагедії загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України, повністю знищено літак та інше військове майно на загальну суму понад 28 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у судовому засіданні встановлено, що генерал-майор, будучи начальником штабу-першим заступником керівника АТО на території Донецької та Луганської областей, перебуваючи у бойовій обстановці, у червні 2014 року недбало поставився до виконання службових обов’язків. Це призвело до того, що не була належним чином забезпечена ізоляція аеродрому міста Луганськ для прийняття літаків транспортної авіації і їхній захист від ураження наземними вогневими засобами противника.

Крім того, не була припинена діяльність незаконних збройних формувань РФ біля цього аеродрому та можливість вчинення ними терористичного акту.

"Генерал-майора засуджено до 7 років позбавлення волі. Також задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди, заявлені до Міністерства оборони України, на загальну суму 19,5 млн грн", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.