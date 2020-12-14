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Справа збитого Іл-76: суд залишив у силі вирок генерал-майору Назарову

Справа збитого Іл-76: суд залишив у силі вирок генерал-майору Назарову

Київ • УНН

 • 13365 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дніпровський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок генерал-майору Віктору Назарову, яким його засуджено до 7 років ув'язнення через катастрофу Іл-76. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГП.

"За підтримання державного обвинувачення групою прокурорів Офісу Генерального прокурора та Київської обласної прокуратури Дніпровським апеляційним судом залишено без змін вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області стосовно генерал-майора ЗСУ за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України), що призвело до авіакатастрофи літака Іл-76МД у червні 2014 року. У результаті трагедії загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України, повністю знищено літак та інше військове майно на загальну суму понад 28 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у судовому засіданні встановлено, що генерал-майор, будучи начальником штабу-першим заступником керівника АТО на території Донецької та Луганської областей, перебуваючи у бойовій обстановці, у червні 2014 року недбало поставився до виконання службових обов’язків. Це призвело до того, що не була належним чином забезпечена ізоляція аеродрому міста Луганськ для прийняття літаків транспортної авіації і їхній захист від ураження наземними вогневими засобами противника.

Крім того, не була припинена діяльність незаконних збройних формувань РФ біля цього аеродрому та можливість вчинення ними терористичного акту.

"Генерал-майора засуджено до 7 років позбавлення волі. Також задоволено цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди, заявлені до Міністерства оборони України, на загальну суму 19,5 млн грн", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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