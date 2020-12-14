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Дело сбитого Ил-76: суд оставил в силе приговор генерал-майору Назарову

Дело сбитого Ил-76: суд оставил в силе приговор генерал-майору Назарову

Киев  •  УНН

 • 13350 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Днепровский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор генерал-майору Виктору Назарову, которым он осужден к 7 годам заключения за катастрофу Ил-76. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"За поддержание государственного обвинения группой прокуроров Офиса Генерального прокурора и Киевской областной прокуратуры Днепровским апелляционным судом оставлено без изменений приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области в отношении генерал-майора ВСУ по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины), что привело к авиакатастрофе самолета Ил-76МД в июне 2014 года. В результате трагедии погибло 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, полностью уничтожено самолет и другое военное имущество на общую сумму более 28 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в судебном заседании установлено, что генерал-майор, будучи начальником штаба-первым заместителем руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей, находясь в боевой обстановке, в июне 2014 года небрежно отнесся к выполнению служебных обязанностей. Это привело к тому, что не была должным образом обеспечена изоляция аэродрома города Луганск для принятия самолетов транспортной авиации и их защита от поражения наземными огневыми средствами противника.

Кроме того, была приостановлена деятельность незаконных вооруженных формирований РФ у этого аэродрома и возможность совершения ими террористического акта.

"Генерал-майор приговорен к 7 годам лишения свободы. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, заявленные в Министерство обороны Украины, на общую сумму 19,5 млн грн", - отмечается в сообщении.

Напомним, 27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК по делу о сбивании Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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