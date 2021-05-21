Справа збитого Іл-76: Верховний Суд виправдав генерала Назарова

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"21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи щодо Назарова Віктора Миколайовича за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, скасував постановлені судові рішення і закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова В. М. складу кримінального правопорушення", - сказано у повідомленні.

Деталі

Там пояснили, що рішення суду касаційної інстанції мотивовано тим, що "на підставі встановлених судами фактичних обставин справи, їхній висновок про те, що Назаров мав можливість запобігти терористичному акту, у результаті якого був збитий літак ІЛ-76-МД та загинуло 49 військовослужбовців Збройних сил України, є неправильним".

З повним текстом постанови ККС ВС у справі № 185/12161/15-к (провадження № 51-6169км20) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Що було раніше

27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у службовій недбалості за ч. 3 ст. 425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Дніпровський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок генерал-майору Віктору Назарову, яким його було засуджено до 7 років ув'язнення через катастрофу Іл-76.