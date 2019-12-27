Дело убийства Шеремета: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на арест ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Антоненко Станислав Кулик.
“Ее сняли с рассмотрения в связи с тем, что предыдущая коллегия, которая рассматривала апелляционные жалобы не передала материалы, поскольку еще производит полный текст решения. Поэтому перенесли на 8 января 2020 года”, — сказал Кулик.
Напомним, 23 декабря Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.
Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.