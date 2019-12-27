Справа вбивства Шеремета: суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги на арешт ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета. Про це журналісту УНН розповів адвокат Антоненка Станіслав Кулик.
“ЇЇ зняли з розгляду у зв’язку з тим, що попередня колегія, яка розглядала апеляційні скарги не передала матеріали, оскільки ще виготовляє повний текст рішення. Тому перенесли на 8 січня 2020 року”, — сказав Кулик.
Нагадаємо, 23 грудня Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.
Раніше у цій справі Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.