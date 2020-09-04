Дело Укркосмоса: исследовано почти половину томов материалов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Антикоррупционном суде исследовали еще 6 томов дела в отношении бывшего руководителя "Укркосмоса" и его внештатного советника, которые подозреваются в хищении более 8 млн долларов. Так, в общем уже исследовано 52 из 110 томов дела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.