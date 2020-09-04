Дело Укркосмоса: исследовано почти половину томов материалов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Антикоррупционном суде исследовали еще 6 томов дела в отношении бывшего руководителя "Укркосмоса" и его внештатного советника, которые подозреваются в хищении более 8 млн долларов. Так, в общем уже исследовано 52 из 110 томов дела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"3 сентября 2020 года в Антикоррупционном суде продолжилось исследование доказательств по делу в отношении бывшего директора госпредприятия "Укркосмос" и его внештатного советника, которые обвиняются в хищении более 8 млн долларов средств, предоставленных канадской государственной финансовой институцией для изготовления, вывода на орбиту и запуска национального спутника "Лыбидь". Так, суд исследовал еще 6 томов материалов, предоставленных прокурором САП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в деле уже исследовано 52 из 110 томов.
Так, следующее разбирательство по делу запланировано на 13:00 4 сентября 2020 года.
Напомним, по данным следствия, в совершении преступления обвиняют бывшего директора ГП "Укркосмос" по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и бывшего внештатного советника генерального директора Национального космического агентства Украины по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
По данным следствия, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 245 000 долл. США, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш". В результате таких действий сорвано запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.
13 февраля 2019 года НАБУ и САП сообщили подозреваемым о завершении досудебного расследования и открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления.