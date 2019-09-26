Справу щодо 8 млн дол. збитків "Укркосмосу" скеровано до ВАКС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скерували обвинувачувальний акт стосовно двох осіб у справі завдання збитків “Укркосмосу”. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.
"Розслідування факту завдання 8,245 млн дол. США збитків ДП "Укркосмос" закінчено. 26 вересня 2019 року обвинувальний акт стосовно двох осіб скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду справи по суті", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у вчиненні злочину обвинувачують колишнього директора ДП "Укркосмос" за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, та колишнього позаштатного радника генерального директора Національного космічного агентства України за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Як встановило слідство, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 млн дол. США, надані в межах кредиту Експортного агентства Канади та призначені для будівництва ракети-носія на потужностях ДП “ВО Південмаш”. У результаті таких дій зірвано запуск першого українського супутника “Либідь” як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України.
У грудні 2018 року повідомили про підозру колишньому позаштатному раднику гендиректора Національного космічного агентства України та його довіреній особі, у січні 2019 року - колишньому керівнику ДП "Укркосмос".
13 лютого 2019 року НАБУ та САП повідомили підозрюваним про завершення досудового розслідування та відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення.