Дело по 8 млн долл. убытков "Укркосмоса" направлено в ВАКС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Высший антикоррупционный суд направили обвинительный акт в отношении двух человек по делу нанесения убытков "Укркосмосу". Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.
"Расследование факта нанесения 8,245 млн долл. США убытков ГП "Укркосмос" закончено. 26 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении двух лиц направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения дела по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в совершении преступления обвиняют бывшего директора ГП "Укркосмос" по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и бывшего внештатного советника генерального директора Национального космического агентства Украины по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш". В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.
В декабре 2018-го сообщили о подозрении бывшему внештатному советнику гендиректора Национального космического агентства Украины и его доверенному лицу, в январе 2019 года - бывшему руководителю ГП "Укркосмос".
13 февраля 2019 года НАБУ и САП сообщили подозреваемым о завершении досудебного расследования и открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления.