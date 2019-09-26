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Дело по 8 млн долл. убытков "Укркосмоса" направлено в ВАКС

Киев • УНН

 • 10897 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Высший антикоррупционный суд направили обвинительный акт в отношении двух человек по делу нанесения убытков "Укркосмосу". Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

Дело по 8 млн долл. убытков "Укркосмоса" направлено в ВАКС

"Расследование факта нанесения 8,245 млн долл. США убытков ГП "Укркосмос" закончено. 26 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении двух лиц направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения дела по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в совершении преступления обвиняют бывшего директора ГП "Укркосмос" по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и бывшего внештатного советника генерального директора Национального космического агентства Украины по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш". В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.

В декабре 2018-го сообщили о подозрении бывшему внештатному советнику гендиректора Национального космического агентства Украины и его доверенному лицу, в январе 2019 года - бывшему руководителю ГП "Укркосмос".

13 февраля 2019 года НАБУ и САП сообщили подозреваемым о завершении досудебного расследования и открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления.

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