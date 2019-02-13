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У справі "Укркосмосу" завершено досудове розслідування

У справі "Укркосмосу" завершено досудове розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно екс-керівника "Укркосмосу" та його позаштатного радника, підозрюваних у зловживанні службовим становищем та розтраті коштів, завершено. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом зриву виконання програми із запуску Національної системи супутникового зв’язку, ключовим елементом якого мав би стати перший український геостаціонарний супутник "Либідь", - йдеться в повідомленні.

Наразі детективам НАБУ надано доручення про відкриття зібраних під час досудового розслідування доказів підозрюваним, а саме колишньому директору ДП "Укркосмос", його позаштатному раднику та їх захисникам.

За даними слідства, колишній директор підприємства підозрюється у зловживанні службовим становищем на користь офшорної компанії, власником якої був його позаштатний радник. Останньому, крім організації цього злочину, також інкримінують розтрату забезпечених урядовою гарантією коштів у розмірі 8,245 млн доларів та їх подальше відмивання, тобто легалізацію.

Після ознайомлення сторони захисту із зібраними доказами, прокурори САП скерують обвинувальний до суду, зазначили в Антикорупційній прокуратурі.

Крім того, в окреме провадження виділили розслідування можливої причетності до вчинення цих злочинів представників іноземної сторони програми.

"У продовженні дослідження цих обставин прокурори САП сподіваються на співпрацю з канадськими правоохоронцями", - зазначили у САП.

Нагадаємо, двом особам, ймовірно причетним до вчинення злочину, повідомили про підозру у завданні збитків у сумі 8,245 млн доларів. Внаслідок таких дій було зірвано запуск першого українського супутника "Либідь".

Раніше була опублікована схема розтрати коштів "Укркосмосу".

Колишньому керівнику ДП "Укркосмос" повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем.

Суд наклав арешт на квартиру у справі "Укркосмосу".

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