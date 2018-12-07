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НАБУ опублікувало схему розтрати коштів "Укркосмосу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро опублікувало схему розтрати та легалізації коштів, призначених для створення Національної системи супутникового зв'язку України, передає УНН.

НАБУ опублікувало схему розтрати коштів "Укркосмосу"

"Майже третина коштів, виділених на будівництво ракети-носія, яка мала вивести на космічну орбіту перший український супутник "Либідь", організатори корупційної схеми вивели за кордон та легалізували. Близько 8 млн дол США витратили на придбання нерухомості в США та перевели в готівку. Ці, а також інші факти детективи НАБУ та прокурори CАП з'ясували в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків ДП "Укркосмос", – йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

Нагадаємо, 4 грудня двом особам, ймовірно причетним до вчинення злочину, повідомили про підозру у завданні збитків у сумі 8,245 млн доларів. Внаслідок таких дій було зірвано запуск першого українського супутника "Либідь".

Одного з підозрюваних, колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України, затримано в порядку ст.208 КПК України. Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5. ст.191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом" КК України. Дії другого підозрюваного, довіреної особи, кваліфікували за ч.3 ст. 209 КК України.

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