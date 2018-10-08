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У НАБУ описали схему роботи "Енергомережі" Крючкова

У НАБУ описали схему роботи "Енергомережі" Крючкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На махінаціях з боргами обленерго, мажоритарієм яких є держава, брати Ігор і Григорій Суркіси могли заробити сотні мільйонів гривень. Про це, посилаючись на розслідування НАБУ, пише журнал "Новое время", передає УНН.

"Хороша фірма-посередник, вдало вбудована в ланцюжок розрахунків на енергоринку, може фактично на рівному місці принести сотні мільйонів гривень.

Це довели брати Григорій та Ігор Суркіси, власники київського футбольного клубу "Динамо", коли в 2014-2017 роках провернули захоплюючі фінансові операції за участю двох компаній - Запоріжжяобленерго і Черкасиобленерго. В обох мажоритарним пакетом володіє держава, яка в підсумку і постраждала", - йдеться в статті.

Так, за даними видання, в 2014 році на ринку з'явилася компанія "Енергомережа". Її очолив колишній народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Дмитро Крючков. Помітно, що у Верховній Раді Крючков засідав в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу.

"Енергомережа зробила ставку на два обленерго, в яких мажоритарними частками володіє держава: Запоріжжяобленерго (у держави - 60%) і Черкасиобленерго (71%, за даними Верховного суду).

Споживачі - мова йде про промислових гігантів - заборгували обом підприємствам серйозні суми. І структура Крючкова заявила, що зможе змусити боржників платити", - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіс готує російське громадянство для Крючкова

На пропозицію очолюваної Крючковим компанії погодилися обидва обленерго, передавши "Енергомережі" право вимагати недоотримані гроші. Згідно із законом, всі гроші за поставлену електроенергію надходять на спецрахунок обленерго в "Ощадбанку", уточнило видання.

"Вільно розпоряджатися коштами на ньому не можна, можна лише розрахуватися з Енергоринком. Передбачений же тарифом залишок - затверджену Нацкомісією з регулювання енергоринку (НКРЕКУ) маржу - держава дозволяє витрачати на зарплати співробітників і ремонт мереж.

Насправді ж гроші боржників пішли прямо на рахунки "Енергомережі", були назавжди втрачені для обленерго", - зазначає "Новое время".

У НАБУ впевнені: подібне стало можливим тому, що керівники Запоріжжяобленерго і Черкасиобленерго змовилися з "Енергомережою", яку насправді контролюють брати Суркіси, уточнює видання.

"Вони ж, за даними ЗМІ, є і найбільшими міноритарними бенефіціарами Запоріжжяобленерго: через кіпрську фірму Lex Perfecta Limited володіють 26% компанії.

За документами НАБУ, через змову держава втратила близько 679 млн грн", - резюмував автор статті.

Як писав УНН, у цій справі, НАБУ в судах довело незаконність угод "Енергомережі" і добилося визнання їх недійсними.

Українські Національні Новини

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