У НАБУ описали схему роботи "Енергомережі" Крючкова

"Хороша фірма-посередник, вдало вбудована в ланцюжок розрахунків на енергоринку, може фактично на рівному місці принести сотні мільйонів гривень.

Це довели брати Григорій та Ігор Суркіси, власники київського футбольного клубу "Динамо", коли в 2014-2017 роках провернули захоплюючі фінансові операції за участю двох компаній - Запоріжжяобленерго і Черкасиобленерго. В обох мажоритарним пакетом володіє держава, яка в підсумку і постраждала", - йдеться в статті.

Так, за даними видання, в 2014 році на ринку з'явилася компанія "Енергомережа". Її очолив колишній народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Дмитро Крючков. Помітно, що у Верховній Раді Крючков засідав в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу.

"Енергомережа зробила ставку на два обленерго, в яких мажоритарними частками володіє держава: Запоріжжяобленерго (у держави - 60%) і Черкасиобленерго (71%, за даними Верховного суду).

Споживачі - мова йде про промислових гігантів - заборгували обом підприємствам серйозні суми. І структура Крючкова заявила, що зможе змусити боржників платити", - пише видання.

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На пропозицію очолюваної Крючковим компанії погодилися обидва обленерго, передавши "Енергомережі" право вимагати недоотримані гроші. Згідно із законом, всі гроші за поставлену електроенергію надходять на спецрахунок обленерго в "Ощадбанку", уточнило видання.

"Вільно розпоряджатися коштами на ньому не можна, можна лише розрахуватися з Енергоринком. Передбачений же тарифом залишок - затверджену Нацкомісією з регулювання енергоринку (НКРЕКУ) маржу - держава дозволяє витрачати на зарплати співробітників і ремонт мереж.

Насправді ж гроші боржників пішли прямо на рахунки "Енергомережі", були назавжди втрачені для обленерго", - зазначає "Новое время".

У НАБУ впевнені: подібне стало можливим тому, що керівники Запоріжжяобленерго і Черкасиобленерго змовилися з "Енергомережою", яку насправді контролюють брати Суркіси, уточнює видання.

"Вони ж, за даними ЗМІ, є і найбільшими міноритарними бенефіціарами Запоріжжяобленерго: через кіпрську фірму Lex Perfecta Limited володіють 26% компанії.

За документами НАБУ, через змову держава втратила близько 679 млн грн", - резюмував автор статті.

Як писав УНН, у цій справі, НАБУ в судах довело незаконність угод "Енергомережі" і добилося визнання їх недійсними.