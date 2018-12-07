НАБУ опубликовало схему растраты средств "Укркосмоса"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 86296 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 195008 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 149727 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 215626 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 258679 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216029 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248156 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208561 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 492413 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241698 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.5м/с
77%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 7540 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 4796 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 10172 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 11550 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 14914 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 270857 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 246371 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 331883 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 492414 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 583512 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35436 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 215626 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81227 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77436 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82907 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

НАБУ опубликовало схему растраты средств "Укркосмоса"

Киев • УНН

 • 20343 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро опубликовало схему растраты и легализации средств, предназначенных для создания Национальной системы спутниковой связи Украины, передает УНН.

НАБУ опубликовало схему растраты средств "Укркосмоса"

"Почти треть средств, выделенных на строительство ракеты-носителя, которая должна была вывести на космическую орбиту первый украинский спутник "Лыбидь", организаторы коррупционной схемы вывели за границу и легализовали. Около 8 млн долл США потратили на приобретение недвижимости в США и обналичили. Эти, а также другие факты детективы НАБУ и прокуроры CАП выяснили в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту нанесения ущерба ГП "Укркосмос", – говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Напомним, 4 декабря двум лицам, вероятно причастным к совершению преступления, сообщили о подозрении в нанесении ущерба в сумме 8,245 млн долларов. В результате таких действий были сорваны запуск первого украинского спутника "Лыбидь".

Одиного из подозреваемых, бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины, задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ч.3 ст.209 "Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем" УК Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицировали по ч.3 ст. 209 УК Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40