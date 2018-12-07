НАБУ опубликовало схему растраты средств "Укркосмоса"

"Почти треть средств, выделенных на строительство ракеты-носителя, которая должна была вывести на космическую орбиту первый украинский спутник "Лыбидь", организаторы коррупционной схемы вывели за границу и легализовали. Около 8 млн долл США потратили на приобретение недвижимости в США и обналичили. Эти, а также другие факты детективы НАБУ и прокуроры CАП выяснили в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту нанесения ущерба ГП "Укркосмос", – говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Напомним, 4 декабря двум лицам, вероятно причастным к совершению преступления, сообщили о подозрении в нанесении ущерба в сумме 8,245 млн долларов. В результате таких действий были сорваны запуск первого украинского спутника "Лыбидь".

Одиного из подозреваемых, бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины, задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ч.3 ст.209 "Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем" УК Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицировали по ч.3 ст. 209 УК Украины.