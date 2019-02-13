В деле "Укркосмоса" завершено досудебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-руководителя "Укркосмоса" и его внештатного советника, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств, завершено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которого должен стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь", - говорится в сообщении.
Сейчас детективам НАБУ поручено открытие собранных во время досудебного расследования доказательств подозреваемым, а именно бывшему директору ГП "Укркосмос", его внештатным советником и их защитникам.
По данным следствия, бывший директор предприятия подозревается в злоупотреблении служебным положением в интересах оффшорной компании, владельцем которой был его внештатный советник. Последнему, кроме организации этого преступления, также инкриминируют растрату обеспеченных правительственной гарантией средств в размере 8,245 млн долларов и их дальнейшее отмывание, то есть легализацию.
После ознакомления стороны защиты с собранными доказательствами, прокуроры САП направят обвинительный в суд, отметили в Антикоррупционной прокуратуре.
Кроме того, в отдельное производство выделено расследование возможной причастности к совершению этих преступлений представителей иностранной стороны программы.
"В продолжении исследования этих обстоятельств прокуроры САП надеются на сотрудничество с канадскими правоохранительными органами", - отметили в САП.
Напомним, двум лицам, вероятно причастным к совершению преступления, сообщили о подозрении в нанесении ущерба в сумме 8,245 млн долларов. В результате таких действий были сорваны запуск первого украинского спутника "Лыбидь".
Ранее была опубликована схема растраты средств "Укркосмоса".
Бывшему руководителю ГП "Укркосмос" сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением.
Суд наложил арест на квартиру по делу "Укркосмоса".