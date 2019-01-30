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Екс-керівнику “Укркосмосу” повідомили про підозру

Екс-керівнику “Укркосмосу” повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Колишньому керівнику ДП “Укркосмос” повідомили про підозру у зловживанні своїм службовим становищем (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України). Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

"30 січня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому керівнику ДП “Укркосмос” про підозру у зловживанні своїм службовим становищем (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України). Цього ж дня позаштатному раднику повідомлено про нову підозру в організації зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, екс-керівник ДП є третім підозрюваним у кримінальному провадженні, що розслідують детективи НАБУ. Ще двом особам — колишньому позаштатному раднику генерального директора Національного космічного агентства України та особі-посереднику — про підозру повідомлено в грудні 2018 року.

"Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 млн дол., призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП “ВО Південмаш”, та виділених за кредитом Канадського експортного агентства під гарантії Уряду України в розмірі 292,4 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ опублікувало схему розтрати коштів "Укркосмосу"

У НАБУ також зазначили, що колишній генеральний директор ДП “Укркосмос” за вказівкою свого позаштатного радника підписав та передав представникам генерального підрядника проекту зі створення Національної супутникової системи зв’язку України — канадській корпорації Macdonald, Dettwiler And Associates Corp — документи з вимогою перерахувати кошти на рахунок компанії, підконтрольної позаштатному раднику цього ДП. В результаті, 8,245 млн доларів США з отриманих компанією позаштатного радника, що зареєстрована у Республіці Кіпр, були використані у його власних інтересах.

В результаті таких дій зірвано запуск першого українського телекомунікаційного супутника “Либідь”, як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України, проте на даний час Кабінетом Міністрів України продовжується обслуговування отриманого державним підприємством кредиту, за яким Канадському експортному агентству вже сплачено близько 6 млрд грн, повідомили у прес-службі.

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