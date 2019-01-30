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Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщили о подозрении

Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 12215 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Бывшему руководителю ГП "Укркосмос" сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

"30 января 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему руководителю ГП "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). В этот же день внештатному советнику сообщено о новом подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации НАБУ, экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, что расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам - бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику - о подозрении сообщено в декабре 2018 года.

"Следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл., предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш", и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 292,4 млн долларов ", - говорится в сообщении.

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В НАБУ также отметили, что бывший генеральный директор ГП "Укркосмос" по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, 8,245 млн долларов из полученных компанией внештатного советника, зарегистрированной в Республике Кипр, были использованы в его собственных интересах.

В результате таких действий сорвано запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины, однако в настоящее время Кабинетом Министров Украины продолжается обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортному агентству уже уплачено около 6 млрд грн, сообщили в пресс-службе.

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