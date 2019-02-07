Суд арештував квартиру у справі "Укркосмосу"

У реєстрі США є дані про купівлю квартири за 1,13 млн доларів. За інформацією НАБУ, 999 тис. доларів на оплату були внесені на рахунок сина Гріншпона за вказівкою його батька.

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За кілька місяців до того підконтрольна Гріншпону компанія Briklin Limited (Сейшели) не перерахувала 8,2 млн доларів ДП "ВО ПМЗ ім.О.М.Макарова" на виконання тристороннього договору зі створення канадською компанією MDA супутника "Либідь" для ДП "Укркосмос".

Briklin Limited стверджувала, що рахунок заблоковано у зв’язку з ліквідацією банку на Кіпрі. Але, за версією слідства, кошти насправді перераховувались підконтрольним Гріншпону підприємствам та на рахунки близьких родичів та знайомих.

Колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України Михайла Гріншпона підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5. ст.191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” та ч.3 ст.209 “Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом” КК України.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю колишньому позаштатному раднику генерального директора Державного космічного агентства України (“Укркосмос”) Михайла Гріншпона, підозрюваного у завданні понад 8 млн дол. збитків підприємству.