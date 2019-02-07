Суд арестовал квартиру по делу "Укркосмоса"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Соломенский районный суд в Киеве арестовал квартиру в Нью-Йорке сына Михаила Гриншпона, экс-советника бывшего директора "Укркосмоса" Сергея Капштык, приобретенную в 2011 году за миллион долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.
В реестре США данные о покупке квартиры по 1,13 млн долларов. По информации НАБУ, 999 тыс. долларов на оплату были внесены на счет сына Гриншпона по указанию отца.
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За несколько месяцев до того подконтрольная Гриншпон компания Briklin Limited (Сейшелы) не перечислило 8,2 млн долларов ГП "ПО ЮМЗ им.О.М.Макарова" во исполнение трехстороннего договора по созданию канадской компанией MDA спутника "Лыбидь" для ГП "Укркосмос".
Briklin Limited утверждала, что счет заблокирован в связи с ликвидацией банка на Кипре. Но, по версии следствия, средства самом деле перечислялись подконтрольным Гриншпон предприятиям и на счета близких родственников и знакомых.
Бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины Михаила Гриншпона подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ч.3 ст.209 "Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем" УК Украины.
Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля прежнему внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины ("Укркосмос") Михаила Гриншпона, подозреваемого в нанесении более 8 млн долл. убытков предприятию.