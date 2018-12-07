Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт екс-радника директора “Укркосмосу”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю колишньому позаштатному раднику генерального директора Державного космічного агентства України (“Укркосмос”) Михайла Гріншпона, підозрюваного у завданні понад 8 млн дол. збитків підприємству. Про це повідомив УНН прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець.
“Обрано цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням здати всі паспорти і носіння браслету”, — сказав прокурор.
При цьому, САП просила застосувати арешт з альтернативу визначити заставу у розмірі 65 млн грн.
Нагадаємо, 4 грудня двом особам, ймовірно причетним до вчинення злочину, повідомили про підозру у завданні збитків у сумі 8,245 млн доларів.
Внаслідок таких дій було зірвано запуск першого українського супутника “Либідь”.
Одного з підозрюваних, колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України, затримано в порядку ст.208 КПК України. Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5. ст.191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” та ч.3 ст.209 “Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом” КК України. Дії другого підозрюваного, довіреної особи, кваліфікували за ч.3 ст. 209 КК України.