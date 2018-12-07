Суд отпустил под круглосуточный домашний арест экс-советника директора "Укркосмоса"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля прежнему внештатному советнику генерального директора Государственного космического агентства Украины ("Укркосмос") Михаилу Гриншпону, подозреваемого в нанесении более 8 млн долл. убытков предприятию. Об этом сообщил УНН прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец.
"Выбран круглосуточный домашний арест с обязательством сдать все паспорта и ношение браслета", - сказал прокурор.
При этом, САП просила применить арест с альтернативой определить залог в размере 65 млн грн.
Напомним, 4 декабря двум лицам, вероятно причастным к совершению преступления, сообщили о подозрении в нанесении ущерба в сумме 8,245 млн долларов.
В результате таких действий были сорваны запуск первого украинского спутника "Лыбидь".
Одного из подозреваемых, бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины, задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ч.3 ст.209 "Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем" УК Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицировали по ч.3 ст. 209 УК Украины.