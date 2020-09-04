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Справа Укркосмосу: досліджено майже половину томів матеріалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Антикорупційному суді дослідили ще 6 томів справи стосовно екскерівника “Укркосмосу” та його позаштатного радника, які підозрюються у розкраданні понад 8 млн доларів. Так, загалом вже досліджено 52 із 110 томів справи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.

Справа Укркосмосу: досліджено майже половину томів матеріалів

“3 вересня 2020 року в Антикорупційному суді продовжилось дослідження доказів у справі стосовно колишнього директора держпідприємства "Укркосмос“ та його позаштатного радника, які обвинувачуються у розкраданні понад 8 млн доларів коштів, що були надані канадською державною фінансовою інституцією для виготовлення, виведення на орбіту та запуску Національного супутника "Либідь“. Так, суд дослідив ще 6 томів матеріалів, наданих прокурором САП”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом у справі вже досліджено 52 із 110 томів.

Так, наступний розгляд у справі заплановано на 13:00 4 вересня 2020 року.

Нагадаємо, за даними слідства, у вчиненні злочину обвинувачують колишнього директора ДП “Укркосмос” за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України та колишнього позаштатного радника генерального директора Національного космічного агентства України за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. 

За даними слідства, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 млн дол. США, надані в межах кредиту Експортного агентства Канади та призначені для будівництва ракети-носія на потужностях ДП “ВО Південмаш”. У результаті таких дій зірвано запуск першого українського супутника “Либідь” як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України. 

13 лютого 2019 року НАБУ та САП повідомили підозрюваним про завершення досудового розслідування та відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення

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