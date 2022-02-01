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Дело Тарпана: следствие установило, что чертежи для “Глубоководного выпуска " никто не разрабатывал, их скопировали с другого проекта

Киев • УНН

 • 19588 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Чертежи для проекта отвода сточных вод "Глубоководный выпуск”, который реализовывали компании заочно арестованного Руслана Тарпана, скопировали с другого проекта (этим, в частности, занималась фирма “Билд-про”, принадлежащая депутату Одесского областного совета от "ЕС" Вадиму Теплицкому - ред.). Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы, сообщает УНН.

Цитата

“С целью маскировки своей деятельности и создания вида относительно подлинности созданного проекта, используя чертежи составленные во время разработки проекта ГП “Черноморниипроект”, при помощи копировальной техники и корректора создал аналогичные по содержанию чертежи, в которых печатным текстом на маркировке заменил надпись вместо “Черноморниипроект” на “ООО “Билд-Про”, и очистил графы от подписей ответственных работников ГП “Черноморниипроект”, в то же время на части из них не изменив и оставив шифр предыдущего проекта “523-1”.

В дальнейшем, продолжая свой преступный умысел, в очищенных графах “ГИП, ЛИЦО_6” на вновь созданных чертежах проекта, подписал их своей личной подписью, а для подписания в графах от других работников, привлек неустановленное в ходе досудебного расследования лицо, подписавшее указанные копии чертежей от имени ответственных работников ГП “Черноморниипроект”.

(...) Следует отметить, что ни ЛИЦО_6, ни другие ответственные работники ГП “Черноморниипроект”, подписи от имени которых содержатся в проекте ООО “Билд-Про”, изготовленный по заказу Управления экологической безопасности Одесского городского совета не работали, ни на ООО “Билд-Про”, ни на ЧП “Грандстиль”, ни на ЧП “Контур-Прим”.

ЛИЦО_6, действуя по предварительному сговору с ЛИЦО_4 (Руслан Тарпан — ред.) и ЛИЦО_7, изготовив и подписав проект от ООО “Билд-Про” под названием “Строительство глубоководного выпуска сточных и канализационных вод от СБО „Северная“ (шифр проекта: 2008-1) по заказу Управления экологической безопасности Одесского городского совета, в неустановленном месте и в неустановленное время передал его последнему для подписания”, — говорится в Постановлении.

Напомним

Руслан Тарпан - главный подозреваемый в хищении 320 млн грн во время строительства системы отвода сточных вод от станции биологической очистки “Северная” в Одессе. Проект получил название “Глубоководный выпуск” и реализовывали его компании Тарпана.

Всего в период с декабря 2010 года по конец 2012 года, по данным следствия, Тарпан, действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору со служебными лицами Одесской областной государственной администрации и подконтрольных ему предприятий, организовал незаконное завладение бюджетными денежными средствами в размере 244 156 557,00 грн и осуществление покушения на завладение денежными средствами в размере 177 411 423,87 грн.

В дальнейшем, в период с декабря 2010 года по март 2013 года соучастниками преступления было легализовано денежных средств в общей сумме 216 541 039,52 грн, полученных в результате завладения бюджетными средствами, путем совершения финансовых операций с ними.

Из-за этого Тарпан уже 4 года (с 2017-го - ред.) скрывается от следствия за границей. Сейчас он заочно арестован судом и сразу после апелляции, которую подали защитники подозреваемого, прокуратура будет инициировать процедуру экстрадиции Тарпана из ОАЭ, где тот возможно скрывается.

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