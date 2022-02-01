Справа Тарпана: слідство встановило, що креслення для “Глибоководного випуску” ніхто не розробляв, їх скопіювали з іншого проекту

Цитата

“З метою маскування своєї діяльності та створення уяви щодо справжності новоствореного проекту, використовуючи креслення складені під час розроблення проекту ДП “Чорноморндіпроект”, за допомогою копіювальної техніки та коректору створив аналогічні за змістом креслення, у яких друкованим текстом на маркуванні замінив напис замість “Чорноморндіпроект” на “ООО “Билд-Про”, та очистив графи від підписів відповідальних працівників ДП “Чорноморндіпроект”, у той же час на частини з них не змінивши та залишивши шифр попереднього проекту “523-1”.

Надалі, продовжуючи свій злочинний намір, в очищених графах “ГИП, ОСОБА_6” на новостворених кресленнях проекту, підписав їх своїм особистим підписом, а для підписання в графах від інших працівників, залучив невстановлену у ході досудового розслідування особу, яка підписала вказані копії креслень від імені відповідальних працівників ДП “Чорноморндіпроект”.

(...) Слід зазначити, що ані ОСОБА_6, ані інші відповідальні працівники ДП “Чономорндіпроект”, підписи від імені яких містяться у проекті ТОВ “Білд-Про”, виготовлений на замовлення Управління екологічної безпеки Одеської міської ради не працювали, ані на ТОВ “Білд-Про”, ані на ПП “Грандстиль”, ані на ПП “Контур-Прим”.

ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 (Руслан Тарпан, — ред.) та ОСОБА_7, виготовивши та підписавши проект від ТОВ “Білд-Про” під назвою “Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО „Північна“ (шифр проекту: 2008-1) на замовлення Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, у невстановленому місці та час передав його останньому для підписання”, — йдеться в Ухвалі.

Нагадаємо

Руслан Тарпан — головний підозрюваний у розкраданні 320 млн грн під час будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки “Північна” в Одесі. Проект отримав назву “Глибоководний випуск” і реалізовували його компанії Тарпана.

Всього у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року, за даними слідства, Тарпан, діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою зі службовими особами Одеської обласної державної адміністрації та підконтрольних йому підприємств, організував незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 244 156 557,00 грн та здійснення замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 177 411 423,87 грн.

Надалі, у період з грудня 2010 року по березень 2013 року співучасниками злочину, було легалізовано грошових коштів у загальній сумі 216 541 039,52 грн, отриманих у результаті заволодіння бюджетними коштами, шляхом вчинення фінансових операцій з ними.

Через це Тарпан вже 4 роки (з 2017го, — ред.) переховується від слідства за кордоном. Наразі він заочно арештований судом і одразу після апеляції, яку подали захисники підозрюємого, прокуратура буде ініціювати процедуру екстрадиції Тарпана з ОАЕ, де той можливо переховується.