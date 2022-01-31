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ВАКС не знайшов підстав закрити кримінальну справу "Глибоководного випуску"

ВАКС не знайшов підстав закрити кримінальну справу "Глибоководного випуску"

Київ • УНН

 • 13324 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд України не знайшов підстав для закриття кримінальної справи “Глибоководного випуску”, повідомляє УНН з посиланням на Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Деталі

Адвокат ексдепутата Руслана Тарпана (головний підозрюваний у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”, - ред.) звернувся з клопотанням до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП - ред.) про закриття провадження щодо свого клієнта, однак коли прокурор йому відмовив у цьому бажанні, то він оскаржив свою постанову у ВАКС. Там закривати провадження теж не стали, як і в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Цитата

“Суд доходить висновку, що слідчий суддя правильно визначив, що заявником фактично оскаржується не бездіяльність прокурора, а його рішення, прийняте за результатами розгляду клопотання, що стосується відмови у закритті кримінального провадження. Можливість оскарження відмови слідчого, прокурора у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження на досудовому провадженні передбачена лише у випадку наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини 1 статті 284 КПК, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням вимог щодо підслідності (пункт 11 частини 1 статті 303 КПК), чого у кримінальному провадженні №42019160000000581 від 16.10.2019 не встановлено”, - йдеться в Ухвалі.

Отож в результаті суд дійшов висновку, що в задоволенні апеляційної скарги захисника Тарпана Зубрицького О. О. відмовляє, а Ухвалу слідчого судді залишає без змін

Нагадаємо

Адвокати Руслана Тарпана всіляко намагалися затягнути справу щодо обрання запобіжного заходу своєму клієнту: кілька разів вимагали відводу судді (допоки суд не визнав її не аргументованою і констатував “зловживання правом на відвід” зі сторони захисників втікача - ред.).

Окрім того, захисники Тарпана (Колеснік С.А. та Іванченко Т.М. , - ред.) також кілька разів поспіль зверталися до суду з клопотаннями про відвід прокурорів Тіліка Р. Г. та Чечітко О. А. Судді відмовили, вказавши, що фактів упередженості чи заангажованості прокурорів — немає.

Попри все це, Тарпану все ж обрали міру запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою.

Додамо

Руслан Тарпан залишається головним підозрюваним у справі розкрадання бюджетних коштів на проекті “Глибоководний випуск”.

Всього у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року, за даними слідства, Тарпан, діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою зі службовими особами Одеської обласної державної адміністрації та підконтрольних йому підприємств, організував незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 244 156 557,00 грн та здійснення замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 177 411 423,87 грн.

Надалі, у період з грудня 2010 року по березень 2013 року співучасниками злочину, було легалізовано грошових коштів у загальній сумі 216 541 039,52 грн, отриманих у результаті заволодіння бюджетними коштами, шляхом вчинення фінансових операцій з ними.

Руслан Тарпан вже 4 роки як переховується за кордоном, отож, за словами прокуратури, одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подала сторона захисту ексдепутата на рішення суду щодо його заочного арешту, Одеська обласна прокуратура розпочне підготовку для екстрадиції Тарпана з ОАЕ.

За інформацією слідства, Руслан Тарпан може проживати саме на території Об'єднаних Арабських Еміратів або у Республіці Болгарія. Нещодавно у нього знайшли аж 3 закордонні паспорти.

Цей факт та те, що Тарпан має громадянство Болгарії та дозвіл на проживання в ОАЕ, підвищують ймовірність того, що він й надалі буде намагатися переховуватися від українського правосуддя, - вважають правоохоронці.

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