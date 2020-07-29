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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 97870 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108212 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113068 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 143817 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114205 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137315 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103322 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102736 просмотра

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Дело Стерненко: суд продолжил заседание по ограничению времени ознакомления с материалами дела

Дело Стерненко: суд продолжил заседание по ограничению времени ознакомления с материалами дела

Киев  •  УНН

 • 12524 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства следователя СБУ об ограничении времени для ознакомления адвокатам и одесскому активисту Сергею Стерненку, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, с материалами дела, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявляется открытым. Продолжение, в частности, рассмотрения ходатайства следователя СБУ... об установлении сроков подозреваемому и защитникам для ознакомления с материалами уголовного производства", - сказал судья.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Стерненко.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по поводу нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. В активиста выстрелили из пистолета травматического действия неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, один из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

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