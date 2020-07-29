Справа Стерненка: суд продовжив засідання щодо обмеження часу ознайомлення з матеріалами справи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання щодо розгляду клопотання слідчого СБУ щодо обмеження часу для ознайомлення адвокатам та одеському активісту Сергію Стерненку, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї, з матеріалами справи, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошується відкритим. Продовження, зокрема, щодо розгляду клопотання слідчого СБУ… про встановлення строків підозрюваному та захисникам для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження", - сказав суддя.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку. Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Стерненка.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.
Як повідомлялося в УНН, перший напад на активіста із застосуванням зброї стався 1 травня 2018 року. В активіста вистрелили з пістолета травматичної дії неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.