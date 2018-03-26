Дело Скрипаля: более 20-ти стран мира массово высылают российских дипломатов

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В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что уже 14 из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры пресечения солидарности с Лондоном по “делу Скрипаля”, передают “РИА Новости”.

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Как сообщал УНН, 22 марта премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь, Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве “решительный ответ” и выслать связанных со спецслужбами дипломатов.