Справа Скрипаля: понад 20-ть країн світу масово висилають російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили у США, Канаді, Албанії, Норвегії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Чехії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Угорщині, Литві та Латвії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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У свою чергу голова Європейської ради Дональд Туск заявив про те, що вже 14 з 28 країн-членів Євросоюзу вирішили вислати дипломатів РФ в якості запобіжного заходу солідарності з Лондоном по “справі Скрипаля”, передають “РИА Новости”.
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Як повідомляв УНН, 22 березня прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей вдалося переконати європейські країни, в першу чергу, Францію, Німеччину, Литву і Ірландію, дати Москві “рішучу відповідь” і вислати пов’язаних зі спецслужбами дипломатів.