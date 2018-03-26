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Справа Скрипаля: понад 20-ть країн світу масово висилають російських дипломатів

Справа Скрипаля: понад 20-ть країн світу масово висилають російських дипломатів

Київ • УНН

 • 10325 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили у США, Канаді, Албанії, Норвегії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Чехії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Угорщині, Литві та Латвії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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У свою чергу голова Європейської ради Дональд Туск заявив про те, що вже 14 з 28 країн-членів Євросоюзу вирішили вислати дипломатів РФ в якості запобіжного заходу солідарності з Лондоном по “справі Скрипаля”, передають “РИА Новости”.

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Як повідомляв УНН, 22 березня прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей вдалося переконати європейські країни, в першу чергу, Францію, Німеччину, Литву і Ірландію, дати Москві “рішучу відповідь” і вислати пов’язаних зі спецслужбами дипломатів.

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