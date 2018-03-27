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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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"Дело Скрипаля" Бельгия решила выслать одного российского дипломата

"Дело Скрипаля" Бельгия решила выслать одного российского дипломата

Киев  •  УНН

 • 12124 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Правительство Бельгии приняло решение выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

“Бельгия высылает одного российского дипломата в связи с отравлением шпиона в Великобритании”, — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня в список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

Как сообщал УНН, 26 марта 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

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