"Справа Скрипаля": Бельгія вирішила вислати одного російського дипломата
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд Бельгії схвалив рішення вислати з країни одного російського дипломата у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки в британському Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
“Бельгія висилає одного російського дипломата у зв’язку з отруєнням шпигуна у Сполученому Королівстві”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наразі 27 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку долучились Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.
Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.
Як повідомляв УНН, 26 березня 14 країн-членів ЄС прийняли рішення вислати російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Британії.