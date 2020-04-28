Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей до 30 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 30 мая подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, передает корреспондент УНН.
"... срок содержания под стражей до 30 мая 2020 ... в отношении Кузьменко Юлии Леонидовны оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитника Беспалова ... оставить без удовлетворения", - отметил судья.
Напомним, 28 апреля суд рассматривал апелляционную жалобу стороны защиты относительно срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Отметим, что трое народных депутатов от фракции "Европейская солидарность" были готовы взять Кузьменко на поруки.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до 30 мая.
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.
Ранее правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.