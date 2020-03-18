Справа Шеремета: суд переніс засідання стосовно Кузьменко через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для Юлії Кузьменко на 3 квітня через карантин, введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Тарас Беспалий.
“Сьогодні суд повідомив, що вони знімають з розгляду судове засідання у зв’язку з введенням карантину. Засідання перенесли на 3 квітня о 12:00”, — сказав Беспалий.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 квітня Юлії Кузьменко.
Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.