Справа Шеремета: суд переніс засідання стосовно Кузьменко через карантин

КИЇВ. 18 березня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для Юлії Кузьменко на 3 квітня через карантин, введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Тарас Беспалий.