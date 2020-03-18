Дело Шеремета: суд перенес заседание в отношении Кузьменко из-за карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103219 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105868 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107841 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106597 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115825 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101467 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105778 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106754 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131656 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130489 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Дело Шеремета: суд перенес заседание в отношении Кузьменко из-за карантина

Дело Шеремета: суд перенес заседание в отношении Кузьменко из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 13974 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для Юлии Кузьменко на 3 апреля из-за карантина, что введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Тарас Беспалый.

"Сегодня суд сообщил, что они снимают с рассмотрения судебное заседание в связи с введением карантина. Заседание перенесли на 3 апреля в 12:00", - сказал Беспалый.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля Юлии Кузьменко.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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