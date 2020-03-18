Дело Шеремета: суд перенес заседание в отношении Кузьменко из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для Юлии Кузьменко на 3 апреля из-за карантина, что введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Тарас Беспалый.
"Сегодня суд сообщил, что они снимают с рассмотрения судебное заседание в связи с введением карантина. Заседание перенесли на 3 апреля в 12:00", - сказал Беспалый.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля Юлии Кузьменко.
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.