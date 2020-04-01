Справа вбивства Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 30 травня. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Тарас Беспалий.
"Так, продовжили тримання під вартою до 30 травня", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під вартою дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося в УНН, суд продовжив Юлії Кузьменко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 квітня.
Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.