Дело убийства Шеремета: суд продлил арест Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до 30 мая. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Тарас Беспалый.
"Да, продолжили содержание под стражей до 30 мая", - сообщил адвокат.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось в УНН, суд продлил Юлии Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля.
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.