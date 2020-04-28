Справа Шеремета: троє нардепів готові взяти Кузьменко на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Троє народних депутатів готові взяти на поруки підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Про це стало відомо під час засідання Апеляційного суду, де захист оскаржує строк дії запобіжного заходу Кузьменко, передає УНН.
Зазначається, що на початку судового засідання троє народних депутатів висловили бажання взяти Кузьменко на поруки, а саме: Марія Іонова, Микола Величкович і Михайло Бондар.
Нагадаємо, 1 квітня Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 30 травня.
Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.