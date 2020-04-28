Дело Шеремета: трое нардепов готовы взять Кузьменко на поруки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Трое народных депутатов готовы взять на поруки подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Об этом стало известно во время заседания Апелляционного суда, где защита обжалует срок действия меры пресечения Кузьменко, передает УНН.
Отмечается, что в начале судебного заседания трое народных депутатов выразили желание взять Кузьменко на поруки, а именно: Мария Ионова, Николай Величкович и Михаил Бондарь.
Напомним, 1 апреля Печерский районный суд Киева продолжил содержание под стражей детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до 30 мая.
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.