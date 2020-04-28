Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою до 30 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою до 30 травня підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко, передає кореспондент УНН.
“... строк тримання під вартою до 30 травня 2020 року ... щодо Кузьменко Юлії Леонідівни залишити без змін. Апеляційну скаргу захисника Беспалова ... залишити без задоволення”, — зазначив суддя.
Нагадаємо, 28 квітня суд розглядав апеляційну скаргу сторони захисту стосовно строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.
Зазначимо, що троє народних депутатів від фракції “Європейська солідарність” були готові взяти Кузьменко на поруки.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 30 травня.
Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.
Раніше правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.