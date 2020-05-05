Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, суд продлил арест Антоненко до 1 июня.
Как сообщалось, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможноепокушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.