Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненку до 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ.3 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою ветерану АТО та музиканта Андрію “Riffmaster” Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Станіслав Кулик.
“Суд продовживтримання під вартою до 1 червня”, — сказав адвокат.
Раніше Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія “Riffmaster” Антоненка до 8 лютого 2020 року.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.