Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко до 1 июня
Киев • УНН
КИИВ.3 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей ветерану АТО и музыканта Андрея “Riffmaster” Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
“Суд продовживтримання под стражей до 1 июня”, — сказал адвокат.
Ранее Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея “Riffmaster” Антоненко до 8 февраля 2020 года.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.