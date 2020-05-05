Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія “Riffmaster” Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 квітня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, суд продовжив арешт Антоненку до 1 червня.
Як повідомлялося, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.